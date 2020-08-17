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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعلن تفاصيل حمولات النفط بعد مصادرة واشنطن لها والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه، أن الناقلات الأربع التي صادرت الولايات المتحدة حمولاتها خلال الشهر الماضي وهي في طريقها إلى فنزويلا، كانت تحمل بنزينا شحن من إيران، موضحا أن حمولة الوقود التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية احتجازها، هي عبارة عن بنزين إيراني تم بيعه قبل احتجازه.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير النفط الإيراني إن هذا العمل هو عمل تجاري، لا ينبغي تبديله إلى نزاع سياسي، مستطردا أن الحمولات التي صادرتها أمريكا، صحيح أنها حملت من أحد الموانئ الإيرانية، لكنها لم تكن على سفن إيرانية، والعلم الذي رفعته لم يكن إيرانيا.
ولفت وزير النفط الإيراني إلى أنه تم بيع الحمولات على نمط "فوب" لكن الولايات المتحدة الآن تريد أن تعلن الانتصار.
وکانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سيطرت على 4 شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا وصادرتها، ووصفت ذلك بأنه أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق، حيث تضم 1.1 مليون برميل.
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