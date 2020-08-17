وزير الخارجية العراقى يصل أمريكا لعقد جولة من الحوار الاستراتيجى

الإثنين 17 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد مفاوض لعقد جولة من الحوار الاستراتيجي. ووفقا لموقع روسيا اليوم، من المقرر أن تجرى جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن يوم غد الثلاثاء في العاصمة الأمريكية، وسيرأس الوفد العراقي في هذه الجولة التفاوضية وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما سيترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو.

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وتأتي جولة المفاوضات هذه تمهيدا للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الجانب العراقي مع الجانب الأمريكي الذي سيقوده الرئيس دونالد ترامب.

وأعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، أن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي سيزور العاصمة الأردنية عمان بعد زيارته إلى واشنطن، موضحا أن زيارة الكاظمي إلى واشنطن ستبحث المجالات الأمنية والاقتصادية والصحية والطاقة. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية إن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين سيلتقي نظيره الأمريكي في إطار المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي، والذي ستتبعه جولات أخرى.

وأوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، أن نهج الحكومة العراقية هو دعم استقرار المنطقة، وعدم الدخول في سياسة المحاور، كما أن زيارة الكاظمي إلى السعودية لازالت قائمة.