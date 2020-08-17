شكرا لقرائتكم خبر عن وادي الموت في كاليفورنيا يسجل أعلى حرارة في العالم والان نبدء بالتفاصيل
قالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية إن قراءة مقياس للحرارة في منطقة فيرنس كريك الواقعة في وادي الموت بجنوب صحراء كاليفورنيا ارتفعت لتصل إلى 54.4 لتصبح أعلى درجة مئوية يجري تسجيلها على مستوى العالم منذ أكثر من 100 عام.
وقالت الهيئة عن القراءة التي جرى تسجيلها عصر أول أمس الأحد: "إذا تأكد ذلك، فستكون أعلى درجة حرارة مثبتة رسميا منذ يوليو عام 1913" مشيرة إلى أن الأرقام لا تزال أولية.
وأضافت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الرقم القياسي بأعلى درجة حرارة على الإطلاق، وهي 56.7 درجة مئوية، سجلت في وادي الموت يوم 10 يوليو عام 1913.
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