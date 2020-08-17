انتر ميلان يقسو على شاختار بخماسية ويبلغ نهائي الدوري الاوروبي

رياضة 2020-08-17 | 22:44 1,018 مشاهدة

اكتسح فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء. وواجه إنتر ميلان، نظيره الأوكراني على ملعب "إسبريت أرينا" بألمانيا، ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأوروبي. وسجل أهداف إنتر ميلان كل من لاوتارو مارتينيز هدفين (19، و74)، ودانيلو دي أمبروزيو (64)، وروميلو لوكاكو (78، و84).



وسيواجه إنتر ميلان نظيره إشبيلية الإسباني الذي نجح أمس في التغلب على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في نهائي الدوري الأوروبي.

وسيواجه إنتر ميلان نظيره إشبيلية الإسباني الذي نجح أمس في التغلب على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في نهائي الدوري الأوروبي.

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