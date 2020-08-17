الطيران المدني تصدر تنويها للمغادرين والقادمين من المطارات العراقية

اصدرت سلطة الطيران المدني، الاثنين، تنويها للمغادرين والقادمين من المطارات العراقية. وقالت السلطة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "حسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يكون فحص (PCR) المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية قبل (72) ساعة من موعد الرحلة". المختبرات: * دار التمريض مدينة الطب/ بغداد - 07815175504 Advertisements * المختبر الاستشاري الطبي اليرموك / بغداد - 07711000881 المحافظات / مختبرات الصحة العامة لوزارة الصحة لحين اكمال مختبرات خاصة بفحص المسافرين.

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