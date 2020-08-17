الوفد المصري يغادر غزة واستمرار المساعي لاستعادة الهدوء

إيمان أحمد - غزةالثلاثاء 2020/8/18 12:36 ص بتوقيت أبوظبي
غادر وفد من المخابرات المصرية، مساء الإثنين، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/إيرز شمالي القطاع، بعد لقائه قيادة حماس، وسط استمرار المساعي لاستعاد الهدوء على حدود غزة.
وقال المكتب الإعلامي في معبر بيت حانون/إيرز، في بيان: إن الوفد الأمني المصري غادر مساء اليوم قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز" شمالي قطاع غزة.
وذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ"الخليج 365": إن الاجتماع بين الوفد المصري وقيادة حماس جرى بأجواء إيجابية، وتم خلاله نقل مطالب الفصائل للاحتلال.
وأضاف: "كل ما يرد عن توتر وخلافات غير صحيح، وستنتظر الفصائل إجابات الاحتلال، وبناءً عليه سيتم تحديد وضع التطورات الميدانية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت أن الاجتماع كان متوترا.
ومنذ نحو أسبوع، استأنف بغزة عمليات إطلاق البالونات الحارقة تجاه غلاف غزة؛ لمطالبة إسرائيل بتنفيذ تفاهمات كسر حصار غزة.
وشنت إسرائيل خلال الأيام الماضية سلسلة غارات على أهداف متفرقة في القطاع وفرضت إجراءات عقابية بدعوى الرد على إطلاق البالونات الحارقة.
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