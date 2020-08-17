الخليج 365 - أيانلي عبدي - مقديشوالإثنين 2020/8/17 11:16 م بتوقيت أبوظبي
قتل 6 أشخاص، وأصيب 8 آخرين، مساء الإثنين، جراء انفجار لغم أرضي استهدف مطعما في سوق شعبي بمدينة حاو بمحافظة غدو جنوب الصومال، في ثالث هجوم تنفذه الحركة خلال 24 ساعة.
وقال المسؤول المحلي، أحمد بري عبدالله، في تصريحات صحفية، إن ضحايا التفجير جميعهم مدنيون، وهناك جرحى في حالة حرجة .
واتهم أحمد بري، حركة "الشباب" الإرهابية بالوقوف وراء الهجوم، رغم أنها لم تعلن مسؤوليتها حتى الآن.
وتحدثت وسائل إعلام صومالية محلية عن سماع دوي انفجار قوي هز أنحاء المدينة .
ويعد الهجوم، هو الثالث الذي تنفذه الشباب الإرهابية في غضون 24 ساعة بالصومال، حيث شهد فندق "إليت" في العاصمة مقديشو، مساء الأحد، هجوما دمويا أسفر عن مقتل أكثر من 15، وإصابة أكثر من 30.
وفي وقت سابق الإثنين، شنت "الشباب" الإرهابية هجوما على مركز عسكري للجيش الصومالي، وأسفر عن مقتل 13 مسلحا من عناصرها، وقتل أربعة من القوات الصومالية.
يأتي التصعيد في وقت يقوم الجيش الصومالي بشن حملات عسكرية في مختلف أنحاء البلاد، لكبح حركة الشباب الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتلجأ إلى مضاعفة الهجمات الإرهابية، والتفجيرات في العاصمة، والمدن الأخرى لتخفيف من ملاحقات الجيش.
ويواجه الصومال عودة مفخخات الموت التي حصدت أرواح الآلاف من المدنيين العزل والمسؤولين الحكوميين خاصة في العاصمة مقديشو.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 في هجوم ثالث للشباب الإرهابية خلال 24 ساعة بالصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.