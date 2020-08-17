أردوغان يفتتح فندقا مخالفا لرجل أعمال مقرب منه

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نهاية الأسبوع الماضي، فندق "ريكوستا" في ولاية ريزة على البحر الأسود، والمملوك لرجل أعمال مقرب من العدالة والتنمية، رغم ارتكاب مخالفات أثناء الإنشاء.



أردوغان بعد افتتاحه الفندق، حضر حفل عشاء به أقيم على شرفه، رغم أن رئيس إدارة ميناء ريزا السابق، زكي معمر ماراو، كان أرسل شكوى للجهات المختصة ضد مشروع الفندق، الذي استأجرته مجموعة "جنكيز" القابضة للإنشاءات المقربة من حزب العدالة والتنمية، موضحًا أن الشركة خالفت القوانين بتغطية أجزاء من البحر لتوسعة مساحة الفندق.

ماراو طلب خلال فترة عمله، من الجهات الرسمية توضيح مدى قانونية ما تقوم به الشركة، وما إذا كانت قد حصلت على تصاريح، إلا أن الرد كان بنقله من محل عمله لمدينة أخرى، ومنها لمدينة ثانية حتى أحيل للتقاعد.

وقال ماراو: "أرسلت خطابا إلى الوالي، والبلدية، والإدارات الخاصة، وإدارات السجلات، ومديرية البيئة، البلدية قالت ليس لدينا علم، أما المؤسسات الأخرى بما في ذلك الوالي، لم يردوا على مراسلاتي".

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وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "تيلي1" التركية المعارضة، الثلاثاء، فإن المجموعة حصلت على 49 مليون و630 ألف ليرة كـ"حافز دعم" من أجل الفندق المذكور.

وأشارت الصحيفة إلى أن دعم الدولة في عملية إنشاء الفندق، يمثل ثلث إجمالي تكلفته، فضلا عن إعفاء من الضرائب بنسبة 70%.

وفي تصريحات نقلتها الصحيفة، قال نجدت فورال، مدير الفندق، إن تكلفة إنشائه بلغت 160 مليار ليرة، مشيرًا إلى أنه يتكون من 138 غرفة، وقدرته الاستيعابية 300 سرير.

ومحمد جنكيز رجل أعمال مقرب من نظام أردوغان، ودائمًا ما كان يثير الجدل بسبب المناقصات التي كان يحصل عليها بشكل غير قانوني