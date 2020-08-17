انت الان تتابع موسكو تتهم هولندا بالتجسس على مسؤول روسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الخارجية الروسية

استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال الهولندي اليوم الاثنين بشأن اتهامات بأن هولندا كانت تتجسس على مسؤول روسي كبير في لاهاي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن السلطات الروسية رصدت معدات مراقبة في عربة خدمة لأحد مساعدي ملحق عسكري روسي في هولندا.

وأفاد البيان بأن "مثل هذه التصرفات غير الودية تعقد العلاقات الثنائية الصعبة بالفعل".

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وتوترت العلاقات بين روسيا وهولندا بشكل خاص منذ إسقاط رحلة الركاب رقم إم اتش 17 عام 2014 في أجواء منطقة شرق أوكرانيا المنكوبة بالصراع.

وكان معظم الركاب البالغ عددهم نحو 300 شخص من الهولنديين. ولقي جميع الركاب حتفهم في الحادث. وتتهم هولندا روسيا بالوقوف وراء الحادث، قائلة إن روسيا قدمت السلاح المضاد للطائرات المستخدم في إسقاط الطائرة.

وفي عام 2018 ، طردت هولندا أربعة مواطنين روس بدعوى تورطهم في هجوم قرصنة على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.