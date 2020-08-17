شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في تركيا تتجاوز 250 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الإثنين، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى أكثر من 250 ألفاً، مع رصد 1233 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين اقترب عدد الوفيات من ستة آلاف.



وأظهرت البيانات أن 22 شخصاً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5996، في حين ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 231971.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في تركيا تتجاوز 250 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.