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63 شخصاً ضحايا فيضانات السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

63 شخصاً ضحايا فيضانات السودان

متابعات_ الخليج 365

أعلن الدفاع المدني السوداني، أمس، أنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد أدت إلى مصرع 63 شخصاً منذ نهاية يوليو الماضي. وأوضح المصدر في بيان، أن 14 ألفاً و018 منزلاً و119 بناء حكومياً تدمر كلياً كما تضرر بشكل كبير 16 ألفاً و240 منزلاً. 

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وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنوياً فيضانات كبيرة. وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

 

 وأشار آخر تقرير نشره المكتب الأربعاء المضي، إلى أنّ 185 ألفاً و755 شخصاً تأثروا بالأمطار، موضحاً أنّ الولايتين الأكثر تضرراً هما الجزيرة في وسط البلاد وكسلا في الشرق.

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