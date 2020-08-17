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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 63 شخصاً ضحايا فيضانات السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن الدفاع المدني السوداني، أمس، أنّ الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد أدت إلى مصرع 63 شخصاً منذ نهاية يوليو الماضي. وأوضح المصدر في بيان، أن 14 ألفاً و018 منزلاً و119 بناء حكومياً تدمر كلياً كما تضرر بشكل كبير 16 ألفاً و240 منزلاً.
وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنوياً فيضانات كبيرة. وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأشار آخر تقرير نشره المكتب الأربعاء المضي، إلى أنّ 185 ألفاً و755 شخصاً تأثروا بالأمطار، موضحاً أنّ الولايتين الأكثر تضرراً هما الجزيرة في وسط البلاد وكسلا في الشرق.
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