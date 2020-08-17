الرئيس المكسيكي يتطوع لتجربة اللقاح الروسي

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مكسيكو: قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الاثنين إنه سيكون أول من يتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد إذا ثبت أنه فعال.

وقوبل إعلان روسيا الأسبوع الماضي أنها الدولة الأولى في العالم التي تتوصل الى لقاح مضاد لفيروس كورونا بحذر من العلماء الغربيين الذين قالوا إنه لا يزال في حاجة إلى إثبات أنه آمن وفعال.

وأوضح لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحافي اليومي "سأكون أول من يحصل على اللقاح، لأن الأمر يهمني كثيرا، لكن علينا أن نتأكد من أنه فعال ومتاح للجميع".

وتابع الرئيس المكسيكي أنه سيتواصل شخصيا مع روسيا أو الصين إذا كانتا أول من يطور لقاحا فعالا.

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وأضاف "في هذه المسألة المهمة، يجب ألا تكون هناك أيديولوجيات... الصحة تأتي أولا".

وسجلت الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية أكثر من 56 ألف وفاة بفيروس كورونا، في ثالث أعلى حصيلة في العالم من حيث عدد الوفيات، وأكثر من نصف مليون إصابة.

وكانت المكسيك قد أعلنت الأسبوع الماضي عقد صفقة مع شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة "أسترازينيكا" لتصنيع لقاحها وهو قيد التطوير حاليا، إذا أظهرت التجارب السريرية فاعليته.