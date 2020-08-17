شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى يحرج مذيعة الجزيرة: قريب ممكن تناقشى اتفاقية سلام بين قطر وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت قناة الجزيرة القطرية لموقف محرج للغاية، حيث اضطرت لقطع البث عن ماك شرقاوى المحلل السياسى المصرى المقيم فى أمريكا بسبب حديثه عن العلاقات القطرية الإسرائيلية، واضطرت المذيعة لمقاطعة حديثه.

ووفقا لمقطع الفيديو الذى نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، فإن المذيعة لم تمنحه المجال للحديث عن اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل وقاطعته، وهو ما دعاه للاعتراض أكثر من مرة وطالب يمنحه وقتا مثل الذى حصل عليه ضيفها من إيران، وأضاف: "كل الدول العربية لها علاقات مع إسرائيل بما فيها قطر اللى إنتى بتطلعى منها".

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وتابع: "أرجوكى متنفعليش قوى لأن ممكن الشهر الجاى تلاقى نفسك بتناقشى اتفاقية سلام بين قطر وإسرائيل"، وهنا اضطرت المذيعة لمقاطعته وإنهاء البرنامج".

وكان أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، قال عبر تويتر، إن الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل "قرار سيادى وليس موجها إلى إيران".