شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: قطر فبركت فيديو جنسى.. والكل عارف إنى راجل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم النائب مرتضي منصور عضو مجلس النواب، قطر بفبركة فيديو جنسي له، وقال "ضابط مخابرات قطرى جاب ولد شاذ أجنبي وصوره مع أخر.. وقالوا ان هذا هو مرتضي منصور ومصر كلها عارفة إني راجل".
وأضاف مرتضى منصور خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين،" الرقم المرسل منه تليفون تركي ، فرد عليا وقالي لا بصلح لك معلوماتك الفيديو اتعمل في قبرص، وقد أرسلت هذه التسجيلات للنائب العام وأحالها إلي نيابة أمن الدولة".
وأشار مرتضي إلي الهجوم الكثيف من قبل الكتائب الإخوانية عبر القنوات التابعة لهم، التي تعرضت لها لجنة الشؤون الدستورية بعد رفض طلبات رفع الحصانه المقدمة ضده.
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