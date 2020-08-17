شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البرلمان يوافق على تقسيم دوائر الشرقية لـ 8 دوائر ويخصص للمحافظة 21 مقعدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تقسيم الدوائر الفردية محافظة الشرقية، الواردة بمشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا.

وقسم مشروع القانون محافظة الشرقية إلي 8 دوائر انتخابية وخصص لها 21 مقعدا، وجاءت الدائرة الأولي مقرها قسم أول الزقازيق ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق أقسام "أول الزقازيق – ثان الزقازيق – القنايات" وخصص لها 4 مقاعد، أما الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس قسما أول العاشر من رمضان وثان العاشر من رمضان وخصص لها 3 مقاعد، فيما جاءت الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح لتضم مركزا منيا القمح ومشتول السوق وخصص لها 3 مقاعد، أما الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير وتضم مركزا أبو كبير وهيها وخصص لها مقعدين، أما الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم وتضم مركزا ديرب نجم والإبراهمية وخصص له مقعدين.

أما الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس وتضم مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر قسم فاقوس وخصص لها 3 مقاعد ، أما الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتضم مركز أبو حماد قسم القرين وخصص لها مقعدين، أما الدائرة الثامنة والأخيرة ومقرها مركز الحسنية وتضم مراكز : الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة خصص لها مقعدين.