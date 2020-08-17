صور.. البرلمان يوافق على سماع أقوال مرتضى منصور بقضية فيديو سب وقذف الخطيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على الإذن بسماع أقوال مرتصى منصور فى القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، بدون اتخاذ أى إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس، وذلك بناء على طلب النائب مرتضى منصور. وتتضمن القضية شكوى فى حق مرتضى منصور بواقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من خلال مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى. وفى تعليقه على هذا الأمر قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "سماع الأقوال يتم الاستماع فيه للنائب، ولا يجوز للنيابة العامة التطرق لأى إجرءات مقيدة للحرية أو اتخاذ أى إجرءات سواء حبس أو ضبط أو تحفظ". Advertisements

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