شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البرلمان يوافق على 7 دوائر فردية بـ14 مقعدا لمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تقسيم الدوائر الفردية لمحافظة الغربية الواردة بمشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا.

وقسم مشروع القانون محافظة الغربية إلي 7 دوائر انتخابية فردية يخصص لها 14 مقعدا، تتوزع بواقع 3 مقاعد للدائرة الأولي ومقرها قسم أول طنطا ومكوناتها الإدارية مركز طنطا، قسما : أول طنطا – ثان طنطا، ومقعدين للدائرة الثانية ومقرها مركز كفر الزيات وتضم مكوناتها مركزا كفر الزيات – بسيون، ومقعدا واحدا للدائرة الثالثة ومقرها مركز قطور ومكوناتها الإدارية مركز قطور، ومقعدين للدائرة الرابعة ومقرها قسم أول المحلة الكبري ومكوناتها الادارية أقسام : أول المحلة الكبري – ثان المحلة الكبري – ثالث المحلة الكبري.

وخصص مشروع القانون مقعدين للدائرة الخامسة ومقرها مركز المحلة الكبري ومكونها الإدارى مركز المحلة الكبري، ومقعدا واحدا للدائرة السادسة ومقرها مركز سمنود ومكونها مركز سمنود، و3 مقاعد للدائرة السابعة ومقرها مركز زفتي ومكوناتها مركزا : زفتي – السنطة، قسم زفتي.

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

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