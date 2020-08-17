شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البرلمان يوافق على دائرة فردية وحيدة بمحافظة السويس فى انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي تقسيم الدوائر الفردية بمحافظة السويس، الواردة بمشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا.

وجاءت محافظة السويس فى دائرة واحدة فردية وخصص لها مقعدان، وفصل مشروع القانون المكونات الإدارية بدائرة محافظة السويس الفردية، لتضم أقسام "الاربعين، فيصل، الجناين، السويس، عتاقة".

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ويُشار إلى أن مشروع القانون قسم جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، كما تقسم إلي 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.