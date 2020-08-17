شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البرلمان يوافق على تقسيم الإسكندرية 6 دوائر فردية بانتخابات النواب بـ16 مقعدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقسيم الدوائر الفردية بمحافظة الإسكندرية، الواردة بمشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا.

وقسم مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب محافظة الإسكندرية إلى 6 دوائر فردية وخصص لها 16 مقعدا.

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وجاءت الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنتزة لتضم أقسام "أول المنتزة وثان المنتزة وثالث المنتزة" وخصص لها 4 مقاعد، أما الدائرة الثانية فهي مقرها قسم أول الرمل وتضم قسما "أول الرمل – ثان الرمل" وخصص لها 3 مقاعد، أما الدائرة الثالثة مقرها قسم سيدى جابر وتضم قسما "سيدي جابر – باب شرقي" وخصص لها مقعدين.

أما الدائرة الرابعة مقرها قسم محرم بك وتضم أقسام "محرم بك – كرموز – مينا البصل" خصص لها مقعدين، فيما جاءت الدائرة الخامسة ومقرها قسم العطارين لتضم أقسام "العطارين – الجمرك – المنشية – اللبان" وخصص لها مقعدا، والدائرة السادسة والأخيرة مقرها قسم الدخيلة وتضم أقسام "الدخيلة – أول العامرية – ثان العامرية – برج العرب" وخصص لها 4 مقاعد.