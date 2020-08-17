مميزات وتخصصات القبول بالماجستير في الجامعة السعودية الإلكترونية

تصدرت على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تريند بعنوان "الجامعة السعودية الإلكترونية"، ليتحل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، بأكثر من 10 آلاف عملية بحث بجميع المحافظات السعودية، وذلك بعدما أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عن فتح باب القبول للالحتاق ببرامج الماجستير للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل.

تخصصات برنامج الماجستير الجامعة السعودية الإلكترونية:

وفقًا لحديث عميدة الدراسات العليا بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة مروة بنت محمد المصري، لوسائل إعلام سعودية، فأن التخصصات تشمل إدارة الأعمال بفرعي

الجامعة بجدة والدمام للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في الأمن السيبراني بالرياض وجدة للطلاب والطالبات، وفي الدمام طلاب فقط.

وتابعت: برنامج الماجستير في علوم البيانات في الرياض للطلاب والطالبات، وبرنامج الماجستير في تقنيات الترجمة بالرياض للطالبات"..

موعد التقديم في برنامج الماجستير الجامعة السعودية الإلكترونية:

يمكن للمتقدم لبرنامج الماجستير الجامعة السعودية الإلكترونية، التقديم الآن وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 20 أغسطس الجاري.

مميزات برنامج الماجستير الجامعة السعودية الإلكترونية:

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يحصل الخريجين من برامج الماجستير

، على شهادة معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية وإفادة بإتمام البرنامج من جامعة كولورادو الأمريكية.

أما عن نظام الدراسة المعتمد في الجامعة السعودية الإلكترونية، يعتمد على النمط الحديث ومميز واستثمار التقنية في مجال التعليم، ويجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقر فروع الجامعة مع الحضور الافتراضي للمحاضرات عبر نظام إدارة التعلم.

شروط التقديم ببرنامج الماجستير الجامعة السعودية الإلكترونية:

- اجتياز جميع المتقدمين والمتقدمات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو (STEP).

- اجتياز شروط كل برنامج.

رابط التقديم ببرنامج الماجستير الجامعة السعودية الإلكترونية:

ويمكن للراغبين في التقديم بزيارة بوابة القبول في الموقع الإلكتروني للجامعة السعودية الإلكترونية، والاطلاع على المعلومات والشروط المتعلقة بالقبول، عبر الرابط التالي "https://www.seu.edu.sa/".