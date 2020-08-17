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ميليشيا الحوثي تُطلق مقذوفاً عسكرياً على قرية حدودية سعودية

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صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان ، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، اليوم الإثنين، بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، من

داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وأضاف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه نتج عن المقذوف تضرر منزلين متجاورين، ومركبة إثر الشظايا المتطايرة،

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دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات، وتم مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

 

وقد أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 40 عنصرا من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في معارك بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

 

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