صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، اليوم الإثنين، بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، منداخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.
وأضاف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه نتج عن المقذوف تضرر منزلين متجاورين، ومركبة إثر الشظايا المتطايرة،
وقد أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 40 عنصرا من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، في معارك بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي تُطلق مقذوفاً عسكرياً على قرية حدودية سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.