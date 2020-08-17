تسعى السلطات الصحية الكندية إلى الحصول على أفضل سيناريو فيما يتعلق بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولكنها تستعد للأسوأ وإلى ما تسميه "ذروة في حالات كوفيد-19"، في الخريف المقبل.
وأشارت رئيسة وكالة الصحة العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام، إلى زيادة محتملة في عدد الحالات أسوأ
وتحتاط الحكومة الكندية لاحتمال حدوث موجة ثانية وتتخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهتها، وفقًا لما جاء من مكتب وزيرة الصحة الكندية باتي هايدو.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تستعد لذروة كورونا في الخريف المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.