تركيا تُسجل 1233 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الصحة التركية اليوم الإثنين، 1233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وأضافت الصحة التركية في بيان، أن القطاع الصحي سجل اليوم 22 حالة وفاة نتيجة للإصابة بفيروس
ورفعت السلطات إجراءات عزل عام جزئي في الأول من يونيو وتخطط لإعادة فتح المدارس الشهر المقبل. وكانت قد أغلقت المدارس والجامعات في مارس، قبلأن تمدد السلطات غلقها حتى نهاية العام الدراسي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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