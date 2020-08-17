بالخطوات.. ننشر طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي في السعودية

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، جميع المستفيدين إلى تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بهم ضمن حملة حدثت بياناتك.. ضمانك أمانك.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة إلى أن حوالي 34.6% فقط من مستفيدي الضمان الاجتماعي حدثوا بياناتهم.

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، كالآتي:

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد عبر الرابط التالي من هنا.

اختر الملف الشخصي.

اختر تحديث البيانات.

راجع البيانات وفق المستجدات مثل محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الجوال وتفاصيل الحالة الاجتماعية.

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن حملة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي تأتي في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن حملة تحديث الضمان الاجتماعي وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.