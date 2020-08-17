روسيا: زيادة الوجود العسكري الأمريكي في بولندا يزيد من التوتر

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في بولندا يزيد من حدة التوتر على الحدود الغربية لروسيا.
وعلّقت زاخاروفا، في تصريح، الاثنين، على اتفاق بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في بولندا: "إن زيادةالوجود العسكري الأمريكي في بولندا لا يحل مشاكل الأمن، بل على العكس يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب على الحدود الروسية"، وأضافت "أن هذا يسهم في تصعيد التوتر وزيادة مخاطر وقوع حوادث غير مقصودة".
أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "أن تأكيدات حلف الناتو بأن المسألة ليست إلا تحريك بسيط للقوات هو محاولة لتشويه الواقع، فتَنفيذ الاتفاقية الأمريكية-البولندية سيعزز الإمكانات الهجومية للقوات الأمريكية في بولندا".
يُذكر أن واشنطن ووارسو، وقعتا السبت الماضي، على اتفاق بزيادة القوات الأمريكية في الأراضي البولندية بألف عسكري إضافي.
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