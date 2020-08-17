الحوثيون يتدربون على التضليل الإعلامي في بيروت

كشف مصدر يمني مقرب من المكتب السياسي التابع للميليشيات الحوثية في صنعاء، إيفاد عدد من العناصر الحوثية إلى لبنان لحضور دورة إعداد القيادات والتي ينظمها حزب الله اللبناني، وقال المصدر لـ"دوت الخليج" إن هذا الابتعاث أو الإيفاد هو مسلسل متواصل لإعداد سابقة تم إرسالها إلى لبنان للتدريب من وقت مبكر.

20 مجندا

وبين المصدر أنه تم إرسال 20 مجندا من عناصر الميليشيات الحوثية، وحسب ادعاء الحوثيين بأن هذه القائمة حسب التسلسل والترتيب المعد لذلك، حيث هناك قوائم مجهزة مسبقا لأسماء الأشخاص الذين يتم إرسالهم إلى لبنان.

خلافات الأولوية

وأشار المصدر إلى أن هناك خلافات كبيرة بين القيادات الحوثية حول أسماء الأشخاص الذين يتم ابتعاثهم إلى لبنان أو إيران، وهناك أسماء تربطهم علاقات خاصة بالقيادات الحوثية الكبيرة، تم إرسالهم من وقت مبكر وتقديم أسمائهم في النماذج على غيرهم، وهو الأمر الذي أحدث خلافا كبيرا حول قائمة الأسماء ومطالبات بعرضها من وقت مبكر للجمهور حتى لا يتم التجاوز فيها.

جوازات مدنية

أوضح المصدر أن طريقة سفر هؤلاء العناصر تتم بجوازات مدنية عبر مطاري عدن وسيئون خلال الأسبوعين الماضيين، وتم سفرهم متفرقين وبأوقات مختلفة.

منح التبادل

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وأكد المصدر أن هؤلاء العناصر من المجندين الحوثيين هم من الأسر المقربة من الميليشيا الحوثية ولديهم وثائق مزورة بأنهم طلاب وموفدون للدراسة في عدد من الجامعات السورية واللبنانية تحت مسمى منح التبادل الثقافي.

أنواع التدريب

- التدريب العسكري والعمل الاستخباراتي ويشمل الحراسات والدفاع والهجوم والاستطلاع

- دورات مكثفة عن التضليل الإعلامي، والتغطيات العسكرية، والخدع التصويرية، وأساليب الفبركة الصحفية

- التدريب على التهريب ومهارات التخفي والتسليم والاستلام

- دورات متعددة ومختلفة تقدم التسهيلات المجانية للحوثيين