وفد مصري في غزة لاحتواء التوتر

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة ظهر أمس، عبر معبر بيت حانون (إيريز) للقاء قادة حماس، في مسعى لاحتواء التوتر على حدود القطاع وتثبيت التهدئة، بحسب ما أفاد مسؤول في الحركة وشهود عيان. ويترأس الوفد الأمني المصري رئيس ملف فلسطين بالمخابرات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق. وقال مصدر من حركة حماس إن الوفد «سيلتقي مع قيادة حماس ثم سيلتقي مع ممثلين عن الفصائل». وأضاف «ستتركز النقاشات على سبل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر، وإنهاء إجراءات الحصار التي فرضها الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة». وجاءت زيارة الوفد في مسعى لوضع حد للتوتر في قطاع غزة بعد أسبوع من التصعيد، تخلله قصف جوي وبري إسرائيلي، وإطلاق البالونات المحملة بمواد متفجرة باتجاه المناطق الإسرائيلية، ما أدى مرات عديدة إلى حرائق في أراض زراعية إسرائيلية قريبة من حدود القطاع.



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