

أعلنت سفارة باكستان في الرياض، أن قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجواه، وصل للسعودية أمس، وبحسب بلومبيرغ قال مصدر عسكري، إن رئيس المخابرات الداخلية الباكستانية الجنرال فائز حميد، يرافق باجواه الذي سيجري خلال زيارته مشاورات مع كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في السعودية . وعادة ما تكون السعودية المحطة الأولى في زيارات المسؤولين الباكستانيين المدنيين والعسكريين عند توليهم مناصبهم، الأمر الذي يعكس برأي مراقبين عمق ومتانة العلاقات الثنائية، والأهمية التي توليها إسلام آباد تجاه الرياض. وكان الفريق أول قمر جاويد باجوه تولى في نهاية شهر نوفمبر الماضي قيادة الجيش الباكستاني ولمدة ثلاث سنوات، وذلك خلفا للفريق أول راحيل شريف، ليصبح بذلك القائد السادس عشر للجيش الباكستاني منذ تأسيسه، حيث تعد المؤسسة العسكرية من أكثر المؤسسات نفوذا في باكستان، كما يعد الجيش الباكستاني من أكبر جيوش المنطقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول زيارة خارجية لوزير الدفاع الباكستاني إلى الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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