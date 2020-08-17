طائرة ترمب الرئاسية تنجو من الاصطدام فوق واشنطن

وأحالت قيادة الدفاع الجوي، الأسئلة حول الحادث إلى الخدمة السرية، التي لم تستجب لطلبات الوسائل الإعلامية بتأكيد تفاصيل الواقعة، كما أحالت إدارة الطيران الفيدرالية طلبات الأسئلة المتعلقة بالموضوع إلى القوات الجوية الأمريكية.
وبموجب اللوائح الفيدرالية الحالية، يقتصر تحليق الطائرات بدون طيار على مرأى من المشغل ولا يزيد ارتفاعها على 400 قدم (122 مترا) فوق سطح الأرض دون أي استثناءات، علما أن نماذج تلك الطائرات الأكثر شيوعا مزودة ببرامج صممت خصيصا لمنع الرحلات الطويلة المدى.
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