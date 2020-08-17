كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجاة ترامب من حادث بالقرب من مطار واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأثنين، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كادت تصطدم بطائرة صغيرة بدون طيار بالقرب من المطار فى واشنطن.

وقالت مصادر مطلعة، إن الجهاز الملون بالأصفر والأسود، ظهر على الجانب الأيمن من الطائرة الرئاسية وشاهده العديد من ركابها، وكان ذلك قبل هبوطها بوقت قصير في تمام الساعة 05:54 مساءً بالتوقيت المحلي. وفقا لوكالة "بلومبيرج" .