باريس سان جيرمان يصدم كافاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأوروغواياني، إدينسون كافاني، أعرب عن حزنه من تصرف إدارة فريقه السابق، باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر كافاني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "قضيت 7 سنوات مذهلة في باريس، كانت فترة رائعة".

واستدرك المهاجم الأوروغواياني "ولكن ما حدث صدمة"، وذلك ردا على إزالة صورته من أبرز نجوم بي إس جي في احتفالية النادي الفرنسي بمرور 50 عاما على تأسيسه.

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وضمت الصورة العملاقة أبرز نجوم الفريق الباريسي، مثل "راي، رونالدينيو، زلاتان إبراهيموفيتش، كارلوس بيانكي، باوليتا، نيمار"، بينما يعد إدينسون كافاني الهداف التاريخي للنادي الفرنسي برصيد 201 هدف.

وواصل إدينسون "ما حدث يلخص طريقة التعامل معي، إنها الحياة، الصدمات فيها واردة، ولأسباب مختلفة".

وبات إدينسون كافاني (33 عاما) على بعد خطوات قليلة من الانضمام لنادي بنفيكا البرتغالي.