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شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد قطر ينهار بسبب الأزمات.. المصرف المركزى يعلن تفاصيل انكماش 2020 والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
قال المصرف المركزي في تقرير اليوم الاثنين إن قطر تتوقع أن ينكمش اقتصادها هذا العام بسبب ضعف أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا، وذلك بعد أن تراجع 0.3 بالمئة العام الماضي.
وقال التقرير إن التحليل المبدئي للمصرف المركزي يشير إلى إنه إذا استمرت تلك الظروف غير المواتية لفترة ممتدة فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل سلبيا في 2020 .
وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 انكمش بنسبة 0.3 بالمئة فيما يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ في قطاع النفط والغاز.
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