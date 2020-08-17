اخبار العالم

إسبانيا تسجل 1833 حالة إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل 1833 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020

سجلت إسبانيا 1833 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 359 ألفا و 82 حالة، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسبانية اليوم "الاثنين".

 

Advertisements

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في إسبانيا شهد تراجعا طفيفا وذلك بعد تسجيل زيادة قوية في أعداد المصابين بالمرض في أواخر الأسبوع الماضي.

 

 وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة في غضون الأيام السبعة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تسجل 1833 حالة إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا