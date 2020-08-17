إسبانيا تسجل 1833 حالة إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 17 أغسطس 2020

سجلت إسبانيا 1833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 359 ألفا و 82 حالة، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسبانية اليوم "الاثنين".



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وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في إسبانيا شهد تراجعا طفيفا وذلك بعد تسجيل زيادة قوية في أعداد المصابين بالمرض في أواخر الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة في غضون الأيام السبعة الماضية.