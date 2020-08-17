شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة مسيرة» تفاجئ الرئيس الأمريكي في سماء واشنطن.. اصطدام وشيك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كادت طائرة الرئيس دونالد ترامب، أن تصطدم بما يبدو أنها طائرة صغيرة بدون طيار عند اقترابها من مطار بالقرب من واشنطن، ليلة الأحد، وفقًا لعدد من الأشخاص على متن طائرة الرئاسة، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية. وستوافيكم “الخليج 365” بمزيد من التفاصيل الجديدة حول الحادث فور توفرها.

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