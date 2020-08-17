شكرا لقرائتكم خبر عن ت«ترامب»: إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد الوظائف من الصين والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيوجد إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد الوظائف من الصين إلى الولايات المتحدة.

وتابع "ترامب" أنه سينزع العقود الاتحادية من الشركات التي تعتمد على التوريد الخارجي في صناعات حيوية.