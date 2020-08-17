شكرا لقرائتكم خبر عن ت«ترامب»: إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد الوظائف من الصين والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيوجد إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد الوظائف من الصين إلى الولايات المتحدة.
وتابع "ترامب" أنه سينزع العقود الاتحادية من الشركات التي تعتمد على التوريد الخارجي في صناعات حيوية.
كانت هذه تفاصيل خبر ت«ترامب»: إعفاءات ضريبية للشركات التي تعيد الوظائف من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.