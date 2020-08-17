شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 1069 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 43558 إصابةً. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجّلت 23 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 681 وفاةً، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 29941 بعد تعافي 597 شخصاً.

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