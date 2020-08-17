بريطانيا تتسلم الدفعة الثانية من هدية السعودية لمكافحة «كورونا»

سلّمت السعودية، اليوم (الاثنين)، الدفعة الثانية من هدية المملكة للحكومة البريطانية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19). يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، واستمراراً للعلاقة المتميزة التي تجمع بين السعودية والمملكة المتحدة. وقامت سفارة السعودية في لندن بتسليم هذه الدفعة إلى «مركز الخدمات الصحية الوطنية البريطانية»، وتشتمل على مستلزمات الوقاية الشخصية. وجاءت هذه الهدية «استشعاراً من السعودية بدورها الإنساني والريادي تجاه الدول الشقيقة والصديقة، في ظل هذه الظروف الصعبة» التي اجتاح فيها وباء «كوفيد19» دول العالم كافة.

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