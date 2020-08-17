الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يستنكر «تهديدات» إيران للإمارات

ذكر بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد أن الأمين العام للمجلس يستنكر "تهديدات" الرئيس الإيراني ومسؤولين إيرانيين للإمارات بعد اتفاقها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال البيان "الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، (يعرب) عن استنكاره لتهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج

العربي، وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب أمس السبت إن الإمارات ارتكبت "خطأ كبيرا" بالاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، منددا بشدة بما وصفه بأنه "خيانة للمسلمين وللشعب الفلسطيني وللقدس".

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