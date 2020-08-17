تنشر وكالة الخليج 365، صورا لبوابة بغداد الشمالية المسماة شعبياً ( بوابة التاجي او بوابة الكاظمية ). وجاء ذلك بعد تطويرها من قبل امانة بغداد وبتمويل البنك المركزي العراقي. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بوابة الكاظمية بعد تطويرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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