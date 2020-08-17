تفجير في مدينة الصدر ببغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بان عبوة انفجرت في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة صوتية انفجرت اليوم، بالقرب من فلكة ٥٥ ضمن مدينة الصدر ببغداد، من دون وقوع اية اصابات".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".