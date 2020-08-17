العراق يرسل 33 صهريج زيت الغاز كمساعدات إلى لبنان

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن تسهيل خروج (33) صهريج زيت الغاز كمساعدات إلى لبنان عبر منفذ القائم الحدودي.



وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذ لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبإشراف مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تم تسهيل الإجراءات في منفذ القائم الحدودي في محافظة الانبار لدخول المساعدات الإنسانية إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال وهي صهاريج زيت الغاز وبواقع (33) صهريجا بحمولة (36000 لتر) للصهريج الواحد والمرسلة من العراق الى لبنان الشقيقة لاسنادها في تعزيز واقعها الاقتصادي بعد كارثة الانفجارات التي طالت العاصمة بيروت".

وأضاف البيان أن "هذه المساعدات تأتي إيمانا بمبدأ التكاتف والتعاون بين الدول العربية لتجاوز الأزمة الراهنة التي عصفت بالواقع الاقتصادي والاجتماعي اللبناني".