رسمياً.. محمد كاصد يحمي عرين غزلان البادية

رياضة 2020-08-17 | 20:49 880 مشاهدة اعلن نادي النجف الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع الحارس محمد كاصد لتمثيل فريق الكرة في الموسم المقبل. وذكر النادي في بيان ان "الحارس محمد كاصد سيمثل الفريق في الموسم المقبل". يذكر ان كاصد سبق وان مثل اندية الزوراء والقوة الجوية والنفط. ومثل كاصد اسود الرافدين في كأس القارات 2009.

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