شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا تسجل 1833 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت إسبانيا 1833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 359 ألفا و 82 حالة، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة الإسبانية اليوم "الاثنين".

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وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في إسبانيا شهد تراجعا طفيفا وذلك بعد تسجيل زيادة قوية في أعداد المصابين بالمرض في أواخر الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أنه تم تسجيل 54 حالة وفاة في غضون الأيام السبعة الماضية.