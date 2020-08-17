‏الإرياني يدين استهداف الحوثي بالصواريخ للاعيان المدنية في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ادان وزير الاعلام معمر الارياني الهجمات الارهابية العشوائية التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على اراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة -ايرانية الصنع- بهدف الأضرار المتعمد بالمدنيين والأعيان المدنية في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية‏.

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وأكد وزير الإعلام، ان هذا التصعيد الذي يأتي بعد ساعات من فشل مجلس الامن الدولي في اقرار تمديد حظر التسلح المفروض على ايران، يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي وجهود انهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، واعتباره ضوء اخضر لمواصلة تصدير الأسلحة للمليشيات الطائفية والمزيد من التمادي في السياسات التخريبية‏.

واشار الارياني الى ان الصواريخ الباليستية -ايرانية الصنع- التي تطلقها المليشيا الحوثية على رؤوس المدنيين في المناطق المحررة والاراضي السعودية، جرس انذار لتذكير المجتمع الدولي بمخاطر رفع حظر التسلح عن إيران، وتسربه لايدي المليشيات الارهابية واستخدامه في تأجيج الصراعات في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.