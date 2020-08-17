شكرا لقرائتكم خبر التعاون الخليجي: تهديدات إيران للإمارات تحمل تداعيات خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتبر مجلس التعاون الخليجي التهديدات الإيرانية للإمارات بمثابة «تطورات خطيرة» تؤثر على أمن المنطقة وتتنافى مع الأعراف الدبلوماسية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور نايف الحجرف، إن تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني، وبعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

ودعا طهران إلى الالتزام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المبنية على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وأكد وقوف مجلس التعاون مع الإمارات ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك، وأن أمن مجلس التعاون واستقراره كل لا يتحزأ، داعيا في الوقت نفسه إيران للالتزام بسياسة حسن الجوار والكف عن لغة التهديد التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات استدعت القائم بالأعمال في سفارة إيران في أبوظبي إلى ديوان عام الوزارة، وسلمه السفير خليفة شاهين خليفة المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات، وهي التهديدات التي تكررت من وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين آخرين.

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وأكدت الوزارة أن هذا الخطاب غير مقبول وتحريضيا ويحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأكدت الإمارات رفضها المطلق للغة الخطابات التحريضية من السلطات الإيرانية عقب معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية واعتداء على السيادة كما يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، إذ ترفض دولة الإمارات أي تدخل في شؤونها وما تتخذه من قرارات وترفض التصريحات الإيرانية التي لا تصب في صالح الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن العلاقات بين الدول والاتفاقيات والمعاهدات هي مسألة سيادية.

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.