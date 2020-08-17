شكرا لقرائتكم خبر قرقاش: قراراتنا سيادية وتهديدات إيران مرفوضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش التأكيد أمس على أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران.

وكتب قرقاش، على موقع تويتر «معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرار سيادي ليس موجها إلى إيران، نقولها ونكررها. ولا نقبل التدخل في قراراتنا كما نرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق»، وأضاف «القرارات الاستراتيجية تحولية ولها وقعها وتأثيرها، وقرارنا مستقبلي يعزز موقعنا وتنافسيتنا».

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات استدعت أمس القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإيرانية في أبوظبي إلى ديوان عام الوزارة وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية تهديدات وردت في خطاب للرئيس الإيراني حسن روحاني «بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات».

وكان روحاني قال قبل يومين إن دولة الإمارات ارتكبت خطأ بإقامة علاقات مع إسرائيل، ولوح بتهديدات رفضها مجلس التعاون الخليجي واستنكرتها دول المنطقة.