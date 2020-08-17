شكرا لقرائتكم خبر منظمة تكشف عن علاقات تطبيع كاملة بين قطر وتركيا وإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط عن سخريتها من الحملة التى تشنها قطر وتركيا ضد اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وبحسب المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائي فإن قطر من أوائل الدول العربية التي ترتبط بعلاقات سرية مع إسرائيل وتعتبر حلقة اتصال بين حماس وتل أبيب، حيث أشار إلى أن قطر بدأت بإقامة علاقات مع إسرائيل بعد مؤتمر مدريد نوفمبر 1991، وكان أول لقاء قطري إسرائيلي مع رئيس الحكومة الإسرائيلي وقتها شمعون بيريز بعد زيارته لقطر عام 1996 وافتتاح المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لإسرائيل وإنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب.

وأكد الباحث السياسى زيدان القنائي أن تركيا ترتبط بإسرائيل بعلاقات واتفاقيات تطبيع كاملة، حيث توجد سفارة إسرائيلية فى تركيا بجانب سماح تركيا للطيران الحربي الإسرائيلي بالتدريب فى الأجواء الجوية التركية بجانب لقاءات جمعت إردوغان بمسؤولين إسرائيليين منهم رئيس الوزراء السابق أرييل شارون.

وأشارت المنظمة إلى أن الحملة القطرية التركية ضد اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل تأتى فى إطار محاربة الدور الإماراتى داخل ليبيا، حيث تلعب قطر وتركيا دورا كبيرا للسيطرة على ثروات ليبيا، وتحارب الإمارات الدور القطري التركي بليبيا.