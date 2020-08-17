مسلسل لا تنتهي حلقاته، بين طلبات رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وبين البلاغات الجديدة والتى أكثرها يأتي تحت عنوان "سب وقذف" من قبل رئيس الزمالك.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على الإذن بسماع أقوال مرتصى منصور فى القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، والمقيدة برقم 104 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، بدون اتخاذ أى إجراء آخر إلا بعد استئذان المجلس، وذلك بناء على طلب النائب مرتضى منصور.
وتتضمن القضية شكوى فى حق مرتضى منصور بواقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من خلال مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى.
وفى تعليقه على هذا الأمر قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "سماع الأقوال يتم الاستماع فيه للنائب، ولا يجوز للنيابة العامة التطرق لأى إجرءات مقيدة للحرية أو اتخاذ أى إجرءات سواء حبس أو ضبط أو تحفظ". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".
ورفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور فى الطلبات المقدمة من النائب العام فى ثلاث قضايا، وهى القضية رقم 19لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة والقضية رقم 20لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة و القضية رقم 18 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة.
وتتضمن هذه الدعاوى شكوى فى حق النائب مرتضى منصور بواقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، ومحمود سعد الدين أحمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى، من خلال مقاطع مصورة لبرنامج زملكاوى.
كانت هذه تفاصيل خبر "النواب" يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور ويوافق على "إذن سماع أقواله".. وعبدالعال: لا يجوز للنيابة العامة التطرق لأى إجرءات مقيدة للحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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