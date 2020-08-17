شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: 800 مليون جنيه سنويا لتحسين أوضاع الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ثقة المواطنين بدأت تُبنى من جديد فى مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه يتم إنفاق نحو 800 مليون جنيه سنويا لتحسين أوضاع الأئمة، فضلا عن إطلاق مشروعات استثمارية واجتماعية، موضحا أنه نتيجة ذلك تم تسجيل 37 وقفا جديدا، قائلا: "الشعب المصرى بخير وسيظل بخير والثقة بنيت من جديد فى مؤسسات الدولة".

ولفت جمعة إلى أن مشروع صكوك الأضاحى حقق فى أول عام نحو 32 مليون جنيه، وهذا العام رغم أزمة كورونا الوزارة جمعت 114 مليون جنيه صكوك أضاحى فى حوالى شهر تقريبا، مضيفا: "والآن هناك 1200 طن لحوم يتم توزيعها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظين".

وأشار خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، إلى أن نصيب هيئة الأوقاف كان لا يفى بمرتبات العاملين بالهيئة وكان أقل من 400 مليون سنوى، أما هذا العام فقد حققت الهيئة 1.5 مليار جنيه صافى أرباح واستثمارات، قائلا: "حصة الهيئة كافية وحققت فائض 13 مليون جنيه، وتم توجيه 50 مليون جنيه للعمالة المنتظمة، و100 مليون جنيه سكن بالوجه القبلى، وهناك أبعاد اجتماعية وتم تسليم 4920 شقة إسكان اجتماعى، كما أن هناك أكاديمية الأوقاف لتأهيل الدعاة لا يوجد بحجمها فى العالم كله، ولدينا مشروع رؤية للفكر المستنير، وهناك 50 ألف نسخة تم بيعها فى قضايا التجديد".