شكرا لقرائتكم خبر عن ديكتاتورية أردوغان.. يرفع دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه تقدم للقضاء برفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات بقيمة مليوني ليرة تركية، ضد زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو. ووفقا لقناة تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، فإن محامي أردوغان، أحمد أوزيل، أعلن أنه تقدم برفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات بقيمة مليوني ليرة ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، بسبب هجوم الأخير على الرئيس وعائلته واتهامهم بتحويل الأموال للخارج، وذلك خلال مقابلة له مع جريدة تركية معارضة.

وزعم محامى أردوغان أن رئيس حزب الشعب الجمهوري هاجم أردوغان وأفراد أسرته وأشار إلى وجود أموال للعائلة في الخارج، وهو ما تكرر من قبل.

وكان كليتشدار أوغلو انتقد الرئيس التركي قائلا إن المواطن التركى يدفع ثمن سياسات العدالة والتنمية السيئة، بينما مؤيدو الحزب مستثنون من ذلك، متابعا: "أولئك الذين يتغذون على حزب العدالة والتنمية راضون، حيث تزداد دخولهم مع زيادة الدولار، وثروة أردوغان أيضًا تتزايد، وأقول لأردوغان أن يبعد صهره عن وزارة الخزانة، ولو أن أردوغان وعائلته يحبون تلك البلد ليجلبوا ثورتهم التي في الخارج إلى البلد فلديهم ملايين الأموال خارج تركيا".